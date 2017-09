Mogadouro entra a vencer

Vitória por 6-3 foi o resultado do Académico de Mogadouro na jornada inaugural do campeonato frente ao Desportivo da Ordem.

Os comandados de Artur Pereira marcaram cedo. Ao minuto dois Patrick Simão, contratado para esta temporada, inaugurou o marcador.

Os reforços mostram serviço pontapé de saída da competição. O brasileiro Patrick Erick aumentou para 2-0 e Pablo apontou o 3-0. Ainda antes do intervalo, os forasteiros reduziram para 3-1 através de Palhacinho na marcação de um livre directo.

Na segunda metade, o CAM manteve a toada de jogo e Vítor Hugo rubricou o 4-1. Os visitantes reagiram bem e responderam. Manu bisou e fez o 4-3. O Mogadouro voltou a pegar no jogo e segurou a vitória. Miguel Castro e Vítor Hugo, dois dos goleadores dos academistas, apontaram o 5-3 e 6-3, respectivamente.