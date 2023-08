Mogadouro inicia campeonato nacional fora de portas

Já está definido o calendário de jogos do Campeonato Nacional de Futsal da 3.ª Divisão. O sorteio realizou-se esta tarde na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O Clube Académico de Mogadouro está colocado na série A e no pontapé de saída da competição, marcado para o próximo dia 23 de Setembro, joga fora com o Viseu 2001/Palácio do Gelo.

Na segunda jornada, agendada para 30 de Setembro, os mogadourenses recebem a formação Amigos Abeira Douro e segue-se na terceira jornada (7 de Outubro) o encontro com o Saavedra Guedes, isto em relação à fase inicial do campeonato.

O Campeonato Nacional de Futsal da 3.ª Divisão conta com 48 equipas, divididas por quatro séries de 12 clubes cada.