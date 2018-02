Mogadouro perde em Matosinhos e prepara-se para o play-off de manutenção

A formação treinada por Artur Pereira não foi feliz na deslocação a Matosinhos na jornada 17, penúltima, da fase regular da série B do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futsal.

O Mogadouro perdeu, no sábado, por 7-5 com o Freixieiro, quinto classificado, e vai jogar o play-off de manutenção.