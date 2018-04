Mogadouro regressa às vitórias

Um triunfo importante para os academistas nas contas para a permanência aliado a uma boa exibição.

Os comandados de Artur Pereira entram fortes com o primeiro golo a surgir ao minuto 4 através de Vítor Hugo. Dani apontou o 2-0 e foi mesmo o homem do jogo ao fazer poker.

Ao intervalo os locais venciam por 4-1 e obrigavam o líder a correr atrás do prejuízo. No entanto, foi o Mogadouro a marcar e o quinto golo foi muito festejado pelos adeptos já que teve a assinatura do guarda-redes Pina.

Os da casa controlaram naturalmente o jogo até ao final. Joel ainda fez o segundo do Paredes mas numa altura em que o Mogadouro já contabiliza nove golos na conta pessoal.

Com este resultado os forasteiros desceram para o segundo lugar com 26 pontos e o Mogadouro continua na luta pela manutenção. Os mogadourenses estão na sexta posição com 18 pontos.