Mogadouro regressa às vitórias

O Clube Académico de Mogadouro entrou com o pé direito em 2023. Os comandados de Artur Pereira venceram, este sábado, o São Martinhos de Mouros por 2-0.

O jogo, relativo à jornada 11 da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão, marcou o regresso das mogadourenses aos triunfos.

Igor Cordeiro, o goleador da equipa, e Dylan Afonso rubricaram os golos dos transmontanos.

O C.A. Mogadouro segue no sexto lugar, com 16 pontos, e na próxima jornada, agendada para o dia 14 de Janeiro, volta a jogar em casa com o Sangemil, oitavo classificado.