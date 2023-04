Mogadouro sofre derrota caseira

Derrota por 2-5 foi o resultado do Clube Académico de Mogadouro, este sábado, em casa, frente à formação dos Amigos Abeira Douro, no dérbi transmontano da jornada 21, penúltima, da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão.

Ao intervalo a formação visitante vencia por 1-4. Quatro golos apontados em menos de dez minutos com João Carvalho em grande plano ao fazer hat-trick (2’, 6’, 8’). Rodrigo Guedes fez o quarto golo para os Amigos Abeira Douro aos oito minutos. Ainda antes do intervalo, aos 16’, Samuel Silva reduziu para 1-4.

A segunda metade revelou-se complicada para a equipa da casa que viu dois jogadores serem expulsos, Thales Cruz aos 36’, por acumulação de amarelos, e Pin, que viu vermelho directo aos 37’.

Os forasteiros aumentaram a vantagem no marcador para 1-5 aos 37 minutos por intermédio de Dinis Araújo. Igor Cordeiro, aos 39’, ainda fez o 2-5, o resultado do encontro.

O Mogadouro, que já tinha a manutenção garantida, desceu para o quinto lugar com 32 pontos e vai terminar o campeonato fora de portas frente ao São Martinho de Mouros. Os Amigos Abeira Douro ocupam a quarta posição com 34 pontos.

Foto de CA Mogadouro