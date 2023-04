Mogadouro termina nacional de futsal da 3ª divisão no sexto lugar

O Clube Académico de Mogadouro terminou, deste sábado, a temporada fora de portas com uma derrota por 6-4 frente ao São Martinho de Mouros.

A partida começou de forma azarada para os transmontanos com um autogolo de Igor Cordeiro, aos dois minutos, que colocou a equipa de Resende em vantagem no marcador. No mesmo minuto Nuno Padilha dilatou o resultado para 2-0. O fixo, que conta na sua carreira com uma passagem pelo Macedense, voltou a marcar aos 8’ e Vítor Ribeiro fez o 4-0 antes do intervalo.

A reacção do Mogadouro chegou na segunda metade com um golo de Luís Neto, o guardião fez o 4-1 aos 23 minutos mas de imediato surgiu o 5-1 para a turma da casa por intermédio de Fernando Leite.

Nos últimos 20 minutos, a formação mogadourense valeu-se da inspiração e da veia goleadora de Igor Cordeiro para tentar inverter o resultado. O ala apontou três golos mas não foram suficientes para chegar à vitória.

Do outro lado, Nuno Padilha esteve em grande plano pois também fez hat-trick. Apontou o sexto dos “Mouros” aos 25’.

O Mogadouro termina a época com a manutenção garantida e no sexto lugar da série do Campeonato Nacional da 3ª Divisão com 32 pontos.

Quanto ao São Martinho de Mouros conclui a temporada no nono lugar com 24 pontos e desde aos distritais.

Foto de CA Mogadouro