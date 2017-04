Mogadouro a uma vitória da manutenção

Os academistas não entram bem. Di, de cabeça, colocou os forasteiros em vantagem ao minuto cinco. O Mogadouro reagiu bem mas esbarrou num guarda-redes bastante inspirado, Antunes destacou-se na baliza na primeira metade da partida.

No segundo tempo, o São Mates voltou a entrar bem e dilatou o resultado para 0-2 e antevia-se uma segunda metade sofrida para o Mogadouro.

Mas, a reviravolta estava para chegar. Patrick, fruto de uma boa jogada individual, reduziu para 1-2 e Nelsinho restabeleceu o empate (2-2) aos 34’. Estava relançada a partida.

O São Mateus começou a acusar alguma pressão e já com cinco faltas cometidas acabou por ficar em desvantagem no marcador, pois Vítor Hugo não falhou na cobrança de dois livres de 10 metros.

A perder por 4-2, o São Mateus apostou no quinto elemento mas sem efeito. O Mogadouro chegou ao 5-2, o guarda-redes Ervilha fixou o resultado em cima do minuto 40.

O Mogadouro é agora segundo classificado com 22 pontos e está a uma vitória de garantir a permanência no nacional. Na próxima jornada, marcada para sábado, os academistas jogam fora com o Gualtar.

Esperança ainda mora no GDM

Quanto ao Macedense venceu o Piratas de Creixomil por 6-4 e a esperança ainda mora na equipa treinada por António Aires.

Mas, os macedenses não dependem apenas de si próprios. O GDM terá que vencer os dois jogos que restam para terminar o campeonato, com o Nogueiró e Tenões Valpaços, e esperar por um deslize dos adversários directos.

O Macedense é sexto com 16 pontos.