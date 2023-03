Mogadouro vence e garante manutenção

O Clube Académico de Mogadouro garantiu este sábado a manutenção no Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão quando faltam três jornadas para terminar a fase regular da competição.

Os mogadourenses receberam e venceram a AJ Fiães por 6-4, em jogo da jornada 19 da série A, com Samuel Silva, que fez poker, e Fábio Silva, que bisou, em grande destaque.

A formação transmontana segue no quarto lugar com 32 pontos e na próxima jornada joga fora com o São Mateus.

Quanto à AJ Fiães está em zona de despromoção, é 11.ª classificada, penúltima, com 16 pontos.

Foto de CA Mogadouro