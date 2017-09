Mogadouro vence Torneio Triangular Cidade de Bragança

A vitória sorriu aos mogadourenses que venceram os Pioneiros por 5-1 e o Paredes por 2-3. Um dia antes, no sábado, os comandados de Artur Pereira arrecadaram a 1ª Copa Cidade de Salamanca, em Espanha, ao derrotaram a equipa local por 5-8.

No pontapé de saída do campeonato, agendado para o dia 23, o Mogadouro, que está colocado na série B, joga em casa com o Desp. Ordem, e no dia seguinte, mas na série A, os Pioneiros jogam fora com o Fafe.

A apresentação do Mogadouro aos sócios está marcada para esta quarta-feira frente ao Salamanca.