Mogadouro vence Valpaços Futsal

O Clube Académico de Mogadouro (CAM) recebeu e venceu, este sábado, o Valpaços Futsal por 7-3, em jogo da jornada 15 da série A do Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Futsal.

Artur Pereira, técnico dos mogadourenses, foi o grande ausente do encontro. O treinador foi submetido a uma cirurgia e vai ficar fora cerca de um mês. Luís Tavares, dos escalões mais jovens, assumiu o comando da equipa.

O jogo não começou bem para os academistas que viram o Valpaços adiantar-se no marcador, mas Igor conseguiu igualar e colocar a equipa no caminho da vitória. O goleador do Mogadouro voltaria no encontro. Grilo, Samuel, Filipe e Tick, que bisou, apontaram os restantes golos do CAM.

Foi um triunfo importante para o Académico que subiu para o quarto lugar com 25 pontos, está a dois do terceiro, o Boavista, e a cinco do Rio Ave, segundo classificado. Na próxima jornada, marcada para o dia 18 de Fevereiro, o Mogadouro joga fora com o Saavedra Guedes. Quanto ao Valpaços Futsal segue no quinto lugar também com 25 pontos.

Entretanto, Diego Jaqueira, treinador-adjunto, terminou a ligação ao clube por motivos familiares.