Mogadouro versão 2023/2024 ganha forma

O Clube Académico de Mogadouro garantiu mais quatro contratações para a temporada 2023/2024, entre as quais a do jovem Fábio Garcia, ex-Benfica. O ala, de apenas 18 anos, vestiu a camisola dos encarnados em sub-19 na época passada, tendo realizado 17 jogos.

Também já foram apresentados Ivan Narciso (ex-Luz FC), o ala Cássio Santos (ex-Quinta dos Lombos) e pivot brasileiro Paulão (ex-Portuguesa).

Os quatro jogadores juntam-se a Celso Fernandes (ex-Viseu 2001/Palácio de Gelo) e Ricardo Simão (ex-Macedense) no lote de caras novas.

No capítulo das renovações, o clube já tinha garantido a continuidade do guarda-redes Filipe Neto, do pivot Samuel Silva e dos alas Dylan Afonso e Thiago Lessa.

Também renovaram Filipe Roma e o goleador Igor Cordeiro.

Na equipa técnica, Artur Pereira volta a contar com o adjunto Luís Tavares e está de regresso Diego Jaqueira.

Carlos Ribeiro é o director desportivo para a temporada 2023/2024 no Campeonato Nacional de Futsal da 3.ª Divisão.