Mogadouro volta a receber os Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada

Está confirmado. Os Campeonatos Nacionais de Estrada de Elite, Sub-23 e femininos voltam a realizar-se em Mogadouro.

A prova da Federação Portuguesa de Ciclismo está marcada para os dias 23, 24 e 25 de Junho e voltam à levar à vila mogadourense os melhores do ciclistas do pelotão nacional.

“Está efectivamente contratualizado e os campeonatos nacionais de ciclismo vão regressar a Mogadouro. Não valorizámos eventos efémeros. Nós queremos eventos com continuidade e tratámos de assegurar o regresso da competição”, frisou António Pimentel, presidente do Município de Mogadouro, à margem da final nacional do KM Jovem, que se realizou este sábado.

Em 2022, João Almeida da UAE Team Emirates sagrou-se campeão nacional de fundo em Mogadouro, depois de ter cortado a meta completamente isolado.