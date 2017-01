Mogadouro: "Voltagem" leva arte pública ao meio rural

O projecto Voltagem, inserido no programa de Arte Pública da Fundação EDP e promovido em parceria com a “Rede Inducar”, está a promover um conjunto de intervenções em espaços públicos em vários concelhos do nordeste transmontano. Neste âmbito, entre sexta-feira e domingo, foram apresentados os projectos de vários artistas, em cinco assembleias comunitárias no concelho de Mogadouro.