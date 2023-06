Moncorvo recebe uma etapa de partida da Volta a Portugal

De 9 a 20 de Agosto estão de volta as emoções da Volta a Portugal em Bicicleta. A prova rainha do ciclismo nacional conta com dez etapas e um prólogo (3,6 quilómetros), este no primeiro dia em Viseu e termina em Viana do Castelo, dia 20, com um contrarrelógio.

Para a região transmontana estão agendadas três passagens, no dia 17 de Agosto a sétima etapa liga Torre de Moncorvo a Montalegre, no dia 18 os ciclistas partem de Boticas rumo a Fafe e no dia 19 há uma chegada ao Alto da Senhora da Graça em Mondim de Basto.

A novidade deste ano é o regresso da Volta a Portugal ao Algarve, o que não acontecia desde 2018. No sul do país será a cidade de Loulé a receber a festa do ciclismo no dia 12 de Agosto.

Os cerca de 130 ciclistas vão ter pela frente 1598 quilómetros. Participam 19 equipas, nove portuguesas e dez estrangeiras convidadas.