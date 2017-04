Moncorvo volta a ser goleado

O Grupo Desportivo de Moncorvo averbou, no domingo, mais uma pesada derrota, 7-0 frente ao Montalegre, dérbi transmontano da jornada 9 da fase de manutenção do Campeonato de Portugal Prio.

Sem Leandro Pedrosa a comandar a equipa, o treinador falhou o jogo devido ao falecimento do pai, os transmontanos não resistiram a um adversário prático e eficaz.