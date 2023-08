Montenegro quer mais apoio e regadio para os agricultores da região

Começou ontem e termina amanhã, quarta-feira, com o objectivo de contactar com a realidade local e dialogar com os cidadãos, famílias, municípios e instituições. Em Bragança, almoçou com os produtores de gado, no decorrer do concurso concelhio de bovinos de Raça Mirandesa. Luís Montenegro considera que “o país precisa de olhar com outros olhos para o sector agrícola” e criar “regadio”, nomeadamente para a agricultura e para a pecuária. “Nós temos o recurso, não o gerimos é bem e alguns investimentos não são assim tão grandes quando comparados com as centenas de milhões de euros que se gastam na TAP ou na CP todos os meses, com aquilo que são meia dúzia que fazem uma diferença enorme em territórios como o distrito de Bragança”, afirmou. O presidente do Partido Social Democrata acredita que é possível atrair e fixar pessoas no Interior, uma vez que “tem qualidade de vida” e uma “beleza natural fora de série”, mas, para isso, é preciso criar emprego. “Se não houver emprego, oportunidade de as pessoas poderem trabalhar e ganhar dinheiro para fazer face às suas despesas elas não vão ficar, se não houver bons serviços de saúde, boas escolas, se não houver apoio às actividades fundamentais, nomeadamente a agricultura, é evidente que as pessoas se vão embora”, referiu. Por isso defende medidas de discriminação positiva para o Interior, no que toca à carga fiscal. “Em primeiro lugar defendo que devia haver mesmo um estatuto jurídico dos territórios de baixa densidade e que muitas das decisões da administração central deviam ter em conta a especificidade dos territórios que tem menos gente, como é o caso do distrito de Bragança, e depois obviamente que se não houver incentivos, se as pessoas não tiverem menos impostos a pagar, se não tiverem mais benefícios em virem para aqui, elas não vêm”, frisou. Luís Montenegro começou por visitar a Cooperativa Agrícola de Vimioso e depois algumas empresas em construção em Bragança. Almoçou com agricultores e à noite esteve em Macedo de Cavaleiros num jantar com militantes. Hoje, estará Mirandela, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo. A visita termina esta quarta-feira, numa passagem por Alfândega da Fé, Miranda do Douro, Freixo de Espada à Cinta e Mogadouro. É o 12º distrito escolhido pelo líder do PSD no âmbito do programa “Sentir Portugal”.