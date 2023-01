Motocruzeiro avança com uma academia de pilotos

Motocruzeiro Racing Academy é o mais recente projecto de formação de pilotos lançado pelo clube motard de Bragança.

A academia surgiu da necessidade de potenciar jovens talentos, que têm mostrado credenciais em provas nacionais e no estrangeiro. Tiago Rafael, campeão nacional de Minivelocidade em Moto 5, é um desses exemplos. Mas, se recuarmos no tempo encontrámos outros brigantinos. “Bragança sempre foi uma cidade muito dinâmica no motociclismo. Todos nos lembrámos das grandes equipas e pilotos que a MotoMorais teve em tempos. Ultimamente, também apareceram jovens valores como o Alex Costa, o Patrick e agora o Tiago Rafael. Mas se formos lá trás temos que falar no Reigoto, no Lineto ou no Luís Teixeira”, lembrou Francisco Vara, presidente do Motocruzeiro.

A Motocruzeiro Racing Academy conta com o apoio da Federação Motociclismo de Portugal que vai disponibilizar motas para aprendizagem dos mais novos. “No nosso jantar de Reis estiveram presentes representantes da federação que mostram disponibilidade total para apoiar incluindo a cedência de motas para os pilotos experimentarem”, acrescentou.

Francisco Vara explicou que o objectivo da academia é “formar pilotos com valores e coloca-los a competir em provas nacionais e internacionais”. Tiago Rafael já teve essa experiência ao ser seleccionado para representar Portugal na FIM Mini GP World Series, em Valência, no passado mês de Novembro.

Carlos João, antigo piloto, lidera a comissão que trabalha directamente com os pilotos. “É alguém que esteve sempre ligado ao clube e da nossa parte houve sempre disponibilidade ara apoiar. Ele já acompanhava os miúdos e vai continuar”.

A academia conta para já com 11 pilotos. O mais novo tem quatro anos, o mais velho 40. Os mais novos treinam no Kartódromo de Bragança. “Quero deixar uma palavra de agradecimento aos responsáveis do Kartódromo que têm sido incansáveis a disponibilizar o espaço para a academia”.

O calendário de provas dos pilotos ainda não está definido. Mas, é certo que se vão competir em Portugal e Espanha.

Entre os mais novos, além de Tiago Rafael, destaca-se o também campeão nacional de Mini GP em 110 automáticas, Carlos Almeida.