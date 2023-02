Motocruzeiro Racing Academy conquista quarto lugar em Fátima

Tiago Rafael, Emanuel Peso e Martim Vaz representaram a Motocruzeiro Racing Academy, a academia de pilotos, na Resistência de 4 Horas em Fórmula 90. A prova decorreu no Kartódromo de Fátima, no domingo.

Com uma hora e meia de corrida, uma queda de Emanuel Peso obrigou os brigantinos a sair da pista. No regresso à corrida, no penúltimo lugar, conseguiram recuperar e terminar na quarta posição.