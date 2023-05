Motocruzeiro Racing Academy domina em Minimotos no Bombarral

Os pilotos da Motocruzeiro Racing Academy dominaram a segunda prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade na categoria de Minimotos.

Na competição, realizada no domingo, no Bombarral, Martim Vaz venceu a classe. O jovem piloto conseguiu a pole position, a volta mais rápida e venceu as duas mangas da corrida.

Logo atrás, na segunda posição, ficou Sofia Almeida e o macedense Zé Pedro Batista fez P3 naquela que foi a sua estreia na competição.

Também se estreou Guilherme Pires. O piloto de apenas cinco anos terminou na quarta posição. Quanto ao mogadourense Bernardo Peso conseguiu um P5.

Em IMR 90, Martim Vaz alcançou o quarto lugar e Carlos Almeida terminou na quinta posição. Almeida competiu ainda em GP 110 Auto, classe em que venceu.

Na prova estiveram ainda Simão Batista e Tiago Rafael que realizou os treinos livres da FIM World Séries.

Os grandes ausentes foram os jovens pilotos Afonso Henriques e Pedro Teixeira por motivos pessoais.

Os pilotos da Motocruzeiro Racing Academy voltam à pista no próximo fim-de-semana, em Espanha, para a Resistência de 4 Horas em Castroponce.