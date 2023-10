Motocruzeiro Racing Academy soma pódios em Santo André

Foi um fim-de-semana em grande para os cinco jovens pilotos da Motocruzeiro Racing Academy de Bragança que estiveram em competição na quinta, penúltima, prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade, realizada em Vila Nova de Santo André.

Sofia Almeida voltou a dar cartas em Minimotos 4.2. A piloto venceu e ocupa o segundo lugar da classificação geral. Sofia ainda está na luta pelo título nacional, juntamente com Martim Vaz, colega de equipa. Martim manteve a liderança, com oito pontos de vantagem, apesar do quarto lugar conseguido na penúltima corrida. O piloto competiu ainda em IMR 90, categoria em que terminou no terceiro lugar.

Ainda em Minimotos 4.2, o piloto de Macedo de Cavaleiros, Zé Pedro Batista, terminou na segunda posição e na geral encontra-se no quarto lugar.

Quanto a Guilherme Pires foi terceiro e ocupa o mesmo posto nas contas do nacional.

E MiniGP 110 Automáticas, Carlos Almeida concluiu a prova na segunda posição e manteve a liderança no campeonato.