Motocruzeiro Racing Academy um projecto em claro crescimento

O projecto ainda não tem um ano mas já dá que falar e os jovens pilotos têm mostrado talento nos circuitos por onde passam, em Portugal e Espanha.

A Motocruzeiro Racing Academy conta com 11 jovens pilotos, entre os 4 e os 12 anos, e dois pilotos adultos, oriundos de Bragança, Mogadouro, Macedo de Cavaleiros, Espanha, Vila Real, Leiria e Vila Pouca de Aguiar.

A academia surgiu da necessidade de potenciar jovens talentos, que têm mostrado credenciais em provas nacionais e no estrangeiro. Tiago Rafael, campeão nacional de Minivelocidade em Moto 5, é um desses exemplos. Mas, há outros em evolução. “Temos pilotos a competir no Campeonato Nacional de Minivelocidade e de Velocidade, o Martim tem participado no VF Challenge em Espanha, temos dois pilotos já de craveira internacional, apesar da sua tenra idade, o Tiago Rafael e o Damian Alonso, que são colegas de equipa no Mir Racing Finetwork Cup, uma prova muito competitiva”, explicou Carlos João, responsável pela academia.

Competir em Espanha confere experiência aos pilotos. “É um mundo à parte. É onde correm os melhores do mundo. Quem quer singrar no motociclismo tem que estar lá”, destacou.

O projecto da escola de jovens pilotos já existe em Bragança há algum tempo mas só este ao é que ganhou mais dimensão. “O grande salto foi dado este ano com o forte apoio do Motocruzeiro e da Federação de Motociclismo de Portugal. Temos ainda o apoio e que agradecer aos nos patrocinadores e ao Kartódromo de Bragança”, acrescentou Carlos João.

Mas, a tarefa dos jovens promessas do motociclismo não é fácil. Os pilotos realizam alguns treinos no Kartódromo de Bragança, mas grande parte do plano de preparação requer grandes deslocações. “Não é fácil, pois estamos longe dos grandes centros e em Portugal o centro do motociclismo é Lisboa. Para nós não é fácil. A pista que temos mais perto está a três horas e exige um grande esforço dos miúdos e dos pais. No entanto, não desistimos e vamos continuar a trabalhar”.

Carlos João não esconde a vontade de ver os jovens pilotos na alta roda do motociclismo. “O ano passado tivemos o Tiago Rafael no FIM Mini GP World Series e esperamos em breve colocar pelo menos mais dois. Mas, acima de tudo, queremos que eles desfrutem da experiência”.

Em termos de títulos destaca-se Tiago Rafael, campeão nacional de Mini GP em Moto , e Carlos Almeida, campeão nacional em 110 automáticas.