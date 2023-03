Moubarak resolve e confirma passagem do Mirandela à final da Taça Distrital

Um golo bastou ao S.C. Mirandela para carimbar a passagem à final da Taça da A.F. Bragança.

Moubarak resolveu frente ao Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros no jogo da segunda mão das meias-finais. O avançado camaronês marcou aos 30 minutos.

Os mirandelenses partiram em vantagem para o encontro, depois de terem vencido o primeiro jogo por 2-0. O empate

André Irulegui, técnico do Mirandela, já está com o foco virado para a final onde vai defrontar o Rebordelo. O treinador quer vencer e fazer a dobradinha, mas sabe que nas finais não há favoritos. “Era perfeito, seria uma cereja enorme no topo do bolo. A final promete ser muito equilibrada, como todas as finais. O Rebordelo tem uma bela equipa, nós também e vai ser um jogo dividido, sem favoritos. Serão 90 minutos para quem estiver melhor”.

Antes da final da prova rainha do futebol distrital, a equipa da cidade do Tua tem três jogos do campeonato para disputar, com o FC Vinhais, Lusos e Argozelo, e o objectivo é terminar sem derrotas.

O Macedo deixa a taça nas meias-finais e com um amargo de boca pelo resultado. “Tivemos oportunidades, não conseguimos, e eles sem oportunidades marcaram. Foi um falhanço global, pois quando falhamos somos todos. Estou triste porque não passámos, mas estou contente com o empenho da equipa porque nos batemos de igual para igual, contra uma equipa que todos sabemos que é forte. Queria salientar que esta massa associativa foi fantástica e merecia mais”, disse o treinador, José Carlos Afonso.

O Macedo vira as atenções para o campeonato. Na próxima jornada, a formação macedense recebe o Moncorvo.

Foto de SCM