Município de Freixo adere ao FAM para pagar dívida herdada de mais de 12 milhões de euros

O fundo criado pelo Estado consiste em implementar programas de ajustamento para recuperação financeira dos municípios. Quer isto dizer, que a câmara de Freixo negociou com o Governo para que o FAM pagasse a dívida, que depois será paga nos próximos anos. “Quando chegámos à autarquia encontramos um buraco financeiro bastante grande. A dívida de curto prazo seria de 2,5 milhões de euros, mas após uma auditoria externa veio provar que é de 5,6 milhões de euros. Devíamos aos fornecedores e credores muito dinheiro, só no concelho, 1,6 milhões, o que é demasiado”, começou por explicar o presidente da Câmara Municipal, Nuno Ferreira, referindo ainda que, a esses 5,6 milhões de euros juntam-se “7 milhões” de três empréstimos contraídos pelo anterior executivo, com taxas de juro de “4,5% e 4,6%”. Com a adesão ao FAM, os 12,6 milhões de euros foram cobertos e além disso a taxa de juros passou a ser fixa de “0,95%”, permitindo uma poupança de “um milhão de euros”, que servirão para pagar outros “empréstimos herdados de há 25 anos a esta parte”. Desta forma, Nuno Ferreira acredita que o pagamento a curto prazo aos fornecedores será reduzido de “mais de um ano” para “360 dias”. “O FAM será a salvação do município de Freixo de Espada à Cinta”, afirmou o autarca, salientando que é uma “solução estável” para a condição financeira da câmara. O autarca espera ainda que no espaço de uma década a dívida esteja paga. “O FAM é para 20 anos, o nosso compromisso é até ao final de 10 anos já não estarmos no FAM, porque iremos pagar a dívida total da câmara”, vincou.