Município de Vinhais promove Festival de Natação

A Piscina Municipal de Vinhais recebe, este sábado, o I Festival de Natação. A iniciativa conta com atletas de quatro escolas de natação do distrito, Mogadouro, Miranda do Douro, Bragança e a anfitriã, Vinhais, entre os 5 e os 14 anos.

A natação é uma das mais recentes apostas do Município de Vinhais. A escola foi reactivada em 2018, depois de a prática da modalidade ter surgido em 2000 na Capital do Fumeiro, e conta com cerca de 6o alunos, nos escalões de infantis, cadetes e juvenis.

Em 2020, a Escola de Natação Municipal de Vinhais foi reconhecida com a Certificação de Qualidade nível I da Federação Portuguesa de Natação.

O I Festival de Natação vai decorrer no sábado, 18, com início às 10h00, nas Piscinas Municipais Cobertas de Vinhais.