Murçós quer deixar União de Freguesias e tornar-se independente

Segundo o presidente, David Martins, a população nunca quis esta agregação e, por isso, quer tonar-se numa freguesia independente, uma vez que, em 2021, foi criado um regime transitório para as localidades que se quisessem desagregar. “Informo que foi aprovado por maioria, com um voto contra na Assembleia de Freguesia, por unanimidade na Reunião de Câmara, tem o parecer positivo do presidente da câmara e o meu. Agradecíamos que se repusesse o desejo da população de Murçós”, afirmou David Martins. O parecer foi aprovado pela Assembleia Municipal, com um voto contra e três abstenções. O presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros explicou que se trata de repor a “justiça”. Benjamim Rodrigues explicou que “relativamente às outras uniões de freguesias e aquelas que tiveram os processos muito pouco equilibrados, muito pouco ponderados, no ano seguinte podem pedir a desanexação”. “Nós contactámos os presidentes de junta interessados e as populações e, obviamente que, neste caso, havia uma manifestação prévia de grande parte da população de Murçós”, acrescentou o autarca. O processo de desagregação vai agora ser analisado na Assembleia da República. Se for aprovado, entra em vigor depois do terminar o actual mandato. Desta forma, Macedo de Cavaleiros passará a ter 31 freguesias.