Nascimentos aumentaram no distrito nestes primeiros meses do ano

Segundo o relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, entre Janeiro e Março, foram feitos 163 testes do pezinho no distrito, mais 31 que entre Janeiro e Março de 2022.

No entanto, Bragança continua a ser o distrito com menos nascimentos, assim como Guarda, com 167, Portalegre, com 121. Por outro lado, Lisboa e no Porto registaram o maior número de testes do pezinho feitos, com 6 251 e 3799 testes efectuados, respectivamente.

Até agora já nasceram 21 065 recém-nascidos no âmbito do Programa Nacional de Rastreio Neonatal.

No distrito de Bragança, no ano passado, nasceram 574. Se analisarmos a última década, de acordo com os relatórios do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, foram feitos apenas 6 111 testes do pezinho, ou seja, um terço dos bebés que nasceram só entre Janeiro e Março deste ano em todo o país.