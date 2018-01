Nixon resolveu

Foi uma vitória magra, 1-0, mas importante na luta pela manutenção. Os brigantinos ainda não deixaram a zona de despromoção mas estão agora mais perto da linha de água, a um ponto.

No jogo a contar para a jornada 17 da série A do Campeonato de Portugal não faltaram oportunidades de golo aos brigantinos.

O ponta de lança Nixon marcou ao minuto sete e foi determinante no triunfo da turma transmontana.