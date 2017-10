Nordeste Automóvel Clube quer voltar a deixar marca

O novo líder do NAC quer voltar a colocar o clube num lugar de destaque na organização de eventos motorizados, depois de três anos sem qualquer tipo de actividade e direcção.

“O NAC tem 40 anos de história. Infelizmente, o clube não foi gerido pelas melhores pessoas. Eu não sou mais do que ninguém, mas tenho uma equipa jovem e com capacidade de trabalho para reerguer o clube”, disse o novo presidente.

A realização da Rampa de Bragança, prova que chegou a ser a referência do NAC, está colocada de lado pois Bruno Fernandes não quer repetir erros do passado. “Se a Rampa desse lucro não tinha deixado o clube como deixou”.

Bruno Fernandes quer dar estabilidade ao clube, sobretudo a nível financeiro. O presidente admite que ainda há contas antigas para liquidar, mas garante que os números muitas vezes comentados “não correspondem à realidade”.

Entretanto, o NAC já tem duas actividades programadas para o mês de Novembro. No dia 5 há passeio de automóveis clássicos e no dia 12 a cidade de Bragança recebe a última prova do Troféu Regional TT Nordeste.