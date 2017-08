Nova descarga de poluentes volta a matar centenas de peixes no rio Tua em Mirandela

O cenário repetiu-se, duas semanas depois. Voltaram a aparecer peixes mortos no rio Tua, exactamente no mesmo local onde foram encontrados milhares de peixes mortos, no dia 12 de Julho. A recolha dos cadáveres dos animais foi feita e, na passada quarta-feira, apesar de em menos quantidade, voltaram a aparecer a boiar peixes na zona das Latadas, entre Mirandela e Frechas.