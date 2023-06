Nuno Fernandes bem encaminhado para assumir o comando técnico do C.A. Macedo de Cavaleiros

Nuno Fernandes será o próximo treinador do C.A. Macedo de Cavaleiros para a temporada 2023/2024 na Divisão de Honra da A.F. Bragança.

Ao que o Nordeste apurou o técnico, de 41 anos, é o nome escolhido pela direcção macedense, liderada por Diogo Costa, para assumir o comando do plantel sénior e já terá firmado acordo com o clube.

Nuno Fernandes treinou o F.C. Vinhais e o Argozelo na época passada, com três jogos no emblema vinhaense e 17 no Argozelo. Ao serviço da equipa do concelho de Vimioso conseguiu o quarto lugar no campeonato distrital.

Apesar de o acordo entre treinador e clube estar selado, Nuno Fernandes só será apresentado depois do dia 2 de Julho, data para a tomada de posse da recém eleita direcção de Diogo Costa.

Nuno Fernandes terá como objectivo superar o sétimo lugar conseguido pela formação macedense na temporada transacta.