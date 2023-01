Nuno Lima (Moncorvo): “Queremos agora manter o segundo lugar, alertando a equipa que temos um calendário difícil pela frente”

Depois da derrota por 2-0, este domingo, no terreno do líder, o S.C. Mirandela, fica mais complicada, ou até difícil, a tarefa de alcançar a primeira posição. O objectivo agora é segurar o segundo posto, até porque garante desde logo a participação na Taça de Portugal na próxima temporada. No entanto, Nuno Lima lembra as dificuldades que trazem as próximas jornadas com seis jogos fora de casa. “Há mais campeonato pela frente e o nosso objectivo está perfeitamente ao nosso alcance. Chegar ao primeiro lugar está agora difícil, se não impossível. Queremos agora manter o segundo lugar, alertando os adeptos e a equipa que temos um calendário difícil pela frente. Em nove jornadas, temos seis jogos fora e apenas três em casa”, referiu o técnico, que viu o jogo na bancada, devido a castigo disciplinar.

Frente ao Mirandela, o treinador do Moncorvo já esperava dificuldades e golo sofrido no final da primeira metade deitou por terra a estratégia delineada para o encontro. “Sabíamos que vínhamos defrontar uma equipa muito bem preparada, uma equipa profissional. A nossa estratégia passava por dar mais bola ao adversário, mas termos forma de controlar os ritmos de jogo e até conseguimos fazê-lo. Perdemos 2-0 mas a minha equipa está de parabéns pela forma como se manteve organizada e estruturada na primeira parte. No, entanto, há um erro que no final da primeira parte atirou por terra a nossa estratégia de levar o jogo por resolver para a segunda metade”.

Com 13 jornadas carimbadas, o Moncorvo segue no segundo lugar com 31 pontos.

Foto de Diogo Pinto