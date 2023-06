Nuno Loureiro oficializado no Mirandela B

Como o Nordeste avançou ontem o técnico, de 46 anos, foi a escolha da direcção alvinegra para treinar a equipa B do Mirandela na Divisão de Honra da A.F. Bragança na temporada 2023/2024. O treinador regressa ao clube onde foi jogador.

“É um desafio exigente e diferente da realidade que tenho vivido nos últimos anos que não podia recusar, por ser o clube do coração e pelo presidente, Carlos Correia, que desde o primeiro momento me demonstrou que era altura certa para regressar ao clube”, afirmou o técnico em declarações aos meios de comunicação do clube.

Os objectivos, segundo Loureiro, “assentam numa ligação estreita com a equipa principal em potenciar jovens da formação para mais tarde estarem preparados para uma eventual chamada à equipa principal”.

Nuno Loureiro treinou o Rebordelo na última década, com o registo de quatro presenças consecutivas na Taça de Portugal, e assume agora a equipa B dos alvinegros.

A última vez que o S.C. Mirandela apostou numa equipa B foi nas temporadas 2013/2014 e 2014/2015, em ambas as épocas os mirandelenses ficaram na sexta posição.