Nuno Rangel deixa comando técnico do Grupo Desportivo Mirandês

Nuno Rangel deixou o comando técnico do Grupo Desportivo Mirandês, logo após a derrota por 2-1 com o Carção, no passado domingo. Em comunicado, a direcção do clube de Miranda do Douro refere que o clube e o treinador “chegaram a acordo para a rescisão amigável do vínculo contratual que vigorava entre as partes.

O técnico, de 48 anos, sai por motivos profissionais. “Dizer ainda que a sua saída se deve ao surgimento de uma boa oportunidade para o treinador e o clube não poderia não o libertar”, lê-se no documento.

O emblema de Miranda do Douro agradece ainda “o profissionalismo do treinador, o empenho e dedicação que depositou enquanto esteve ao leme do clube”.

Nuno Rangel chegou ao Mirandês e Dezembro de 2021 e termina agora a ligação ao clube quando estão decorridas 13 jornadas da Divisão de Honra Pavimir. O clube ocupa o sétimo lugar e no próximo domingo recebe o líder, o S.C. Mirandela.