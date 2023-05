Nuno Silva e Fátima Amoinha vencem Trail Vales de Vimioso

Está concluída a terceira etapa do Campeonato Distrital de Trail da Associação de Atletismo de Bragança. O Trail Vales de Vimioso realizou-se no domingo nas distâncias de 15 e 30 quilómetros.

No trail longo, Nuno Silva (Gafanhori–Arraiolos) venceu a prova com o tempo de 02:47:15. O pódio em masculinos ficou completo com Vítor Costa (AD Amarante Trail Running) no segundo lugar e Nelson Videira (A.R. Alfandeguense) na segunda posição.

Em femininos, Fátima Amoinha dos Lobos do Brunheiro de Chaves/Anteros arrecadou a primeira posição, terminou o percurso de 30 quilómetros em 03:50:35. Na segunda posição ficou Ana Moreira da A.R. Alfandeguense.

No trail curto, de 15 quilómetros, Paulo Costa (AD Amarante Trail Running) venceu em masculinos, com o tempo de 01:46:39. Hélder Silva (Q-Trilho) terminou no segundo posto e Manuel Curral (AR Alfandeguense) no terceiro.

No sector feminino, Sílvia Silva (Q-Trilho) foi a vencedora com o tempo de 01:59:26, seguida de Raquel Costa (Gafanhori–Arraiolos) no segundo lugar e Ângela João no terceiro.

O Trail Vales de Vimioso contou ainda com uma caminhada de 10 quilómetros. NO trail longo e curto participaram 90 atletas.

A quarta e última prova do Campeonato Distrital de Trail da Associação de Atletismo de Bragança está marcada para o próximo dia 9 de Outubro, o Ansiães Douro Trail, em Carrazeda de Ansiães.

Foto de Rui Vilas