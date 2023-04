Nuno Silvano chega aos 150 jogos no Grupo Desportivo de Bragança

Para assinalar o feito a direcção do clube ofereceu este domingo ao jogador, antes do encontro com o São Martinho, que o GDB venceu por 3-1, uma camisola alusiva à marca.

O jogador, de 26 anos, mostrou-se sensibilizado com o gesto e espera continuar a representar o clube. “É um orgulho representar este clube. É o clube do meu coração e da minha terra. Se tudo correr bem e se Deus quiser gostava de fazer mais 150 jogos. Agradeço o carinho e o presente que a direcção me deu hoje”.

Nuno Silvano lamenta a despromoção do GDB ao distrital. Para o médio faltou alguma experiência ao grupo para evitar a descida. “Penso que faltou sermos mais pragmáticos e experientes em alguns momentos ao longo do campeonato. Não era este o desfecho que queríamos. Agora é começar a pensar na nova e traçar novos objectivos”.

Nuno Silvano há 19 anos que representa o GDB, os últimos dez no plantel sénior e os restantes na formação. Esta temporada, o médio alinhou em 24 jogos e marcou seis golos.