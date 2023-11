O 16º Encontro de Futsal de Petizes e Traquinas é já no próximo domingo em Mogadouro

A vila de Mogadouro acolhe no próximo domingo o 16º Encontro de Futsal de Petizes e Traquinas, o primeiro da época 2023/2024.

O evento vai contar com um total de 75 jogos, com início às 09h05, no Pavilhão da Junta de Freguesia de Mogadouro, e término às 18h15.

São esperadas 242 crianças em representação de 32 equipas, petizes (16) e traquinas (18), de 12 clubes: CA Mogadouro, GD Freixo, GD Mirandês, Alfandeguense, GD Sendim, FC Vinhais, CSP Vila Flor, FC Mogadourense, GD Bragança, GD Moncorvo, AFC Vimioso e GD Macedense.

O jogador de futsal Mário Freitas, natural de Mogadouro, vai marcar presença no 16º Encontro de Futsal de Petizes e Traquinas

Sem competição oficial, nestes escalões pretende-se que os “pequenos” jogadores tenham momentos de prática desportiva e convívio, promovendo o espírito de grupo e o fair-play.

A iniciativa é organizada pela Associação de Futebol de Bragança, em parceria com o Clube Académico de Mogadouro e o Município de Mogadouro.