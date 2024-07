“O grande desafio será fazer com que o centro de arte contemporânea consiga chegar a toda a população”

Porque decidiu abraçar este desafio?

Foi um convite que foi feito pela Câmara Municipal de Bragança e também pelo Instituto Politécnico de Bragança e traz um desafio muito grande, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal e que abracei com muita honra, com muita felicidade e também com uma grande responsabilidade que ele acarreta.