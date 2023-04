O medo e o risco que punham o pão na mesa dos transmontanos

Cada traço de ruga no rosto podia representar o medo que sentiam todas as semanas quando tinham que atravessar a fronteira, por vezes a pé, outras vezes a nado. “Eram tempos difíceis” e por isso tinham que se fazer à vida. A luz ao fundo do túnel foi o contrabando. Ali sabiam que podiam ganhar algum dinheiro, mas também tinham plena consciência das consequências caso corresse mal. Mas que sorte tiveram Xosé Pordomingo e Miguel Arribas, um espanhol e um mirandês, que apesar dos sustos, nunca se deixaram apanhar.

Com 87 anos, Xosé Pordomingo ainda se lembra bem de como foram aqueles tempos. Não há anos que apaguem as memórias do contrabando. Vivia a 15 Km da cidade de Miranda do

Douro, mas já em território espanhol. Começou por volta dos 18 anos e não era o único. Na sua terra eram “uns 20”. “Toda a gente fazia o que podia”. Lembra-se que no tempo de Francisco Franco “as coisas eram más” e as pessoas tinham que se fazer à vida.