O “retrato” das escolas do distrito de Bragança nos rankings dos exames nacionais

Assim, considerando apenas a média dos exames de português e matemática do 9.º ano, a escola secundária de Macedo de Cavaleiros é a primeira das escolas do distrito, na posição 296 (média 2,95), seguida das Secundárias Emídio Garcia, número 335 (2,90) e Abade de Baçal, no lugar 485 (2,78), ambas situadas na cidade de Bragança.