Octávio Rodrigues avança para mais um mandato na presidência do Vimioso

Octávio Rodrigues vai continuar na liderança do Águia FC Vimioso. O presidente foi reeleito na sexta-feira e encabeçou a única lista a sufrágio.

Desde 2012 no cargo de presidente, Octávio Rodrigues chegou a ponderar não avançar para a recandidatura. “Até tinha dito que não me ia recandidatar, pois já há algum cansaço e se calhar estaria na hora de aparecer gente nova. No entanto, acabaram por me convencer a continuar. Conseguimos reunir um conjunto de pessoas que me dão garantias para fazer um trabalho de acordo com o que pretendemos”, explicou ao Nordeste.

O futsal é uma aposta para manter. Quanto ao futebol volta a ficar de fora dos planos da direcção à semelhança da temporada passada. A falta de recursos financeiros e humanos não permitem apostar em duas modalidades. “A mim custa-me imenso. Fui eu que tomei essa decisão, mas não temos condições financeiras para garantir o futebol e o futsal. É incomportável. Há cada vez menos apoios e meios humanos. Mas, a questão financeira é o principal motivo”, lamentou.

O foco de Octávio Rodrigues está completamente virado para o futsal e a nova época já está a ser preparada. Paulo Gonçalves regressa ao leme da equipa. “O mister Paulo regressa para dar continuidade a um projecto que íamos iniciar na temporada passada. É a melhor opção para retomar o que deixamos por fazer”.

O presidente deixou ainda uma palavra de apreço ao técnico Bruno Sobrinho, que conduziu a equipa a um quarto lugar. “O mister Bruno Sobrinho tem sido uma pessoa incansável e dedicada ao clube. Ele pegou na equipa com saída do Paulo Gonçalves na época passada. Os resultados não foram os mais desejados mas o falhanço foi de todos não do treinador”.

Octávio Rodrigues aponta como objectivo conseguir fazer melhor que o quarto lugar conseguido em 2022/2023. “Em função da qualidade que tínhamos no plantel fizemos uma época muito abaixo do que era esperado. Agora, para a nova temporada queremos fazer melhor que o quarto lugar da época anterior, ganhar jogo a jogo e no final fazemos as contas”.

Quanto ao plantel, a maioria dos jogadores da época passada vai renovar, sendo que Rafael Esteves já garantiu a sua continuidade tal como o ala Sérgio Xé. Neste defeso o Vimioso já assegurou a contratação do ala Pedro Alves. O jogador, de 21 anos, terminou a ligação de duas temporadas à Escola Arnaldo Pereira para iniciar uma nova etapa no Vimioso.