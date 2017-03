"Open Day" da Omni recruta jovens para a aviação comercial

Com uma vida dedicada à aviação enquanto hospedeira de bordo e, mais tarde, consultora e formadora da Omni, Eugénia Dobrões deslocou-se a Bragança para um "Dia Aberto" no Salão Nobre da Escola Secundária Emídio Garcia sobre as condições para se aceder à carreira de piloto, assistente e comissário de bordo.