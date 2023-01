Open Regional XCM começa no domingo em Miranda do Douro

Miranda do Douro recebe no domingo a primeira prova do Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança (ACB), o 17º Passeio BTT L´Crenque.

Os participantes podem optar por um dois percursos distintos, a maratona de 60 quilómetros ou a meia maratona de 35.

A prova faz parte do cartaz do XXIV Festival de Sabores Mirandeses, um certame que começa esta sexta-feira e termina no domingo (dia 22) na cidade de Miranda do Douro.

O 17º Passeio BTT L´ Crenque vai contar com cerca de uma centena de participantes e é organizado pelo L´Crenque BTT.

Esta é a primeira de seis provas que fazem parte do Open Regional de XCM. Inicialmente estavam agendadas sete etapas, mas a VI Maratona BTT São Julião de Palácios, que estava marcada para o dia 29 de Janeiro, foi retirada do calendário a pedido da organização, o Velo Clube de Bragana, devido aos custos elevados com o policiamento.

O 17º Passeio BTT L´ Crenque começa às 09h30, no domingo, no Estádio Municipal de Santa Luzia, em Miranda do Douro.