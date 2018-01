Organização do “Bragança Granfondo 2018” elava a fasquia para 2 mil participantes

A organização do “Bragança Granfondo elevou a fasquia para 2018. São esperados cerca de dois mil ciclistas e a 179 dias do evento já são cerca de 600 as inscrições registadas.

O sucesso do ano anterior já confirmou a prova de ciclismo como o maior evento desportivo do distrito.

O evento está marcado para o dia 15 de Julho e, à semelhança de 2017, conta com um percurso que liga Portugal e Espanha.