Ovídio Linhas triunfa na XX Prova de BTT Vimont e é campeão regional em Master 40

Ovídio Linhas, do Velo Clube de Bragança, ganhou a XX Prova de BTT Vimont 2023, uma prova de ciclismo todo-o-terreno realizada no domingo, na aldeia de Vilar do Monte, em Macedo de Cavaleiros e sagrou-se campeão regional na categoria Master 40.

A prova de BTT, organizada pela Associação Juvenil de Vilar do Monte, foi a última competição do Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança. Ovídio Linhas terminou os 51.1 quilómetros (km) em duas horas, dezasseis minutos e trinta e quatro segundos e foi o primeiro classificado.

Jorge Mariz, da Penacova/CEG/Touch, ficou apenas a um segundo de Ovídio Linhas e terminou na segunda posição.

Flávio Cipriano, da 5300 BikeShop/TeamGiant, finalizou na terceira posição, a sete minutos e vinte e dois segundos de Ovídio Linhas, com o registo de 2h:23m:56s.

Ovídio Linhas mostrou-se satisfeito com a vitória. “Foi bom ter vencido a corrida e a classificação geral da categoria Master 40, claro com a ajuda do meu amigo Jorge Mariz”.

Em relação ao percurso, “o trajecto estava muito bem delineado, tinha um pouco de tudo. A água e a lama dificultaram-nos a vida, mas é sempre bom ultrapassar estes obstáculos”, frisou o ciclista do Velo Clube de Bragança.

Ovídio Linhas lança o repto de aumentar o número de provas regionais e de praticantes da modalidade. “É necessário reanimar o open de maratonas, temos de fazer mais e melhor. Há poucos participantes e temos de aumentar a competitividade”.

Jorge Mariz voltou a sagrar-se campeão regional na categoria Sub-23/Elite Masculino e o ciclista brigantino Flávio Cipriano triunfou na categoria Master 30, com 365 pontos.

A XX Prova de BTT Vimont 2023 contou com a organização da Vimont (Associação Juvenil de Vilar do Monte), com o apoio do Município de Macedo de Cavaleiros, Geopark Terras de Cavaleiros e Comissão de Festas de São Sebastião 2024.

Foto: Associação de Ciclismo de Bragança