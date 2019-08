Paes, Allison e Baggio reforçam Rebordelo

A pensar no primeiro desafio da temporada, o emblema do concelho de Vinhais reforçou a baliza com Willian Paes (ex-Alcaçovense). Para esta posição conta ainda com o brasileiro Antenor, que regressou ao clube depois de ter sido anunciado como reforço do Vilanovense.

Nuno Loureiro conta ainda com Vinicius Baggio (ex-F.C. Carrazeda) para o eixo da defesa, Allison (ex-F.C. Carrazeda) para o ataque e o jovem Nuno Faiões (ex-juniores GDB) também para o sector ofensivo.

Neste defeso destaque para o regresso de Zé Luís que na última temporada representou o Vila Flor SC.

Quanto à Taça de Portugal esta será a segunda participação do Rebordelo na competição em 22 anos de história do clube. A primeira foi na época 2003/2004 frente ao Montalegre, um jogo que o Rebordelo perdeu por 0-2.

Além do Rebordelo, no que diz respeito às equipas do distrito de Bragança, participam na primeira eliminatória da Taça de Portugal, marcada para o dia 8 de Setembro, o Carção que joga com o Prado, o Grupo Desportivo de Bragança com o Maria da Fonte e o S.C. Mirandela recebe o Atlético dos Arcos.