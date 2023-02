Pais querem urgência pediátrica em Bragança

Para isso, um grupo de pessoas, criou uma petição pública, que circulou nas redes sociais, com o intuito de recolher assinaturas para que fosse levada à Assembleia da República para ser discutida na Comissão de Especialidade. Em menos de uma semana, mais de 2300 pessoas assinaram a petição, o que significa que faltam cerca de 200 assinaturas para que o documento chegue a Lisboa. No hospital de Bragança não há urgência pediátrica e a que está mais próxima situa-se no hospital de Vila Real, a mais de 100 Km de distância. Quando os bebés e crianças se dirigem à urgência são atendidas por um médico de clínica geral e não por um pediatra, como os pais pedem. “Quando uma criança se dirige ao hospital de Bragança não tem uma triagem especializada, é visto por um médico de clinica geral e só quando este entende é que é chamado um médico pediatra. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma capital de distrito”, referiu Ana Soares, uma das promotoras da petição, que considera “inadmissível” que “as pessoas tenham que se deslocar até Vila Real para conseguirem ser atendidas numa urgência pediátrica no Serviço Nacional de Saúde”. Os pais pedem que sejam dadas condições “dignas”, uma vez que nem a sala de espera da urgência “tem condições para receber um grande número de crianças”. “No Inverno, quando há mais problemas de saúde, as crianças estão ali e muitas vezes têm que esperar no corredor. Isto facilita a propagação dos vírus e, por outro lado, não tem qualquer dignidade para as famílias que têm que esperar nestas condições”, sublinhou. Para Ana Soares não vale a pena incentivar ao aumento da natalidade se depois não são criadas condições para o efeito. “Não se pode falar em apoios às famílias que cá estão e para que outras venham para a nossa região, quando não são dadas condições condignas do que à saúde diz respeito”, disse. A petição pública foi ainda apresentada na Assembleia Municipal de Bragança, na passada sexta-feira.