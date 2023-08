Parapente regressou em força a Macedo de Cavaleiros

Depois de mais de uma década sem receber provas oficiais de parapente, a Serra de Bornes, em Macedo de Cavaleiros, voltou a ser palco de competições nacionais.

A primeira etapa da Liga de Portugal de Parapente, a “BôAr Bornes 2023”, realizou-se no fim-de-semana e contou com cerca de meia centena de pilotos de várias nacionalidades. “Tivemos pilotos iranianos, turcos, brasileiros, espanhóis e, felizmente, tivemos aqui uns dias excelentes de voo e eles saíram daqui maravilhados. Tivemos cerca de 50 participantes nesta edição, menos do que tínhamos previsto em Junho. O objectivo era pontuar para o ranking nacional e internacional”, referiu Luís Orlando Neves, do BoÂr Parapente Clube.

Nuno Gomes, do Clube Asas de São Miguel, dos Açores, foi o vencedor da etapa, seguido de Pedro Moreira, do Abouaaboua Clube de Braga, na segunda posição, que venceu as duas últimas mangas. O minhoto destacou as dificuldades para terminar a prova. “Não foi propriamente fácil, as condições estavam muito duras e era bastante difícil. Havia um limite de altitude e tinha de estar sempre a controlar”.

Com o regresso das competições oficiais à Serra de Bornes, Rui Vilarinho, vice-presidente do Município de Macedo de Cavaleiros, acredita que a cidade vai voltar a afirmar-se no calendário nacional da modalidade. “Acreditamos que é o início de uma nova fase, longa, de sucesso do parapente no nosso concelho, que já tem muita história, apesar do interregno significativo”.

Mas, para Macedo de Cavaleiros voltar a entrar no mapa das grandes competições tem de haver mais dinamismo, segundo Eugénio Almeida, presidente da Federação Portuguesa de Voo Livre. “Este tipo de eventos não são provas do campeonato nacional que muito anseiam ser campeões nacionais. É a prova de uma liga, o que não quer dizer que não haja campeões ou que seja uma prova menor, mas o valor que alguns atletas possam dar poderá ser menor. Compete à federação, clube local e autarquia criar uma maior dinâmica para voltarmos a ter, como tivemos no passado, a Serra de Bornes com aqueles coloridos enormes”.

A primeira etapa da Liga de Portugal de Parapente, a “BôAr Bornes 20232, foi organizada pelo BôAr Parapente Clube, Federação Portuguesa de Voo Livre e Município de Macedo de Cavaleiros.

Foto de Município de Macedo de Cavaleiros