Parque Campismo de Vila Flor vai ser requalificado e dará origem ao Peneireiro Ecopark

Na abertura da Expo Vila, o presidente da Câmara Municipal de Vila Flor explicou que o Parque de Campismo, inaugurado em 1983, vai ser requalificado, tendo em conta a “conservação” e as “alterações climáticas”. “Vamos colocá-lo noutro patamar, vamos reabilitar e conservar os 30 hectares da Quinta Fonte do Olmo, que se tornarão no Peneireiro Ecopark”, adiantou Pedro Lima. O parque de campismo vai assim continuar encerrado. “Tem que continuar encerrado, aquele parque de campismo foi sobrevalorizado durante 40 anos. Até ao ano 2000 ainda foi uma referência a partir daí começou a decair”, sublinhou. A ideia passa por aprofundar e aplicar em Vila Flor o conceito de glamping, acampamento com glamour, com tendas funcionais estilo open space, campismo com zonas individualizadas e abrigos para tendas, bungalows com linhas modernas de design e arquitectura, e parque com capacidade para estacionarem 40 autocaravanas. Vai ter ainda parque de merendas, ciclovia, e equipamentos de diversão para crianças e prática de exercício físico ao ar livre. Para já ainda não se sabe quanto é que este projecto vai custar, mas o autarca avançou que têm já 2,5 milhões de euros do Fundo Ambiental para a construção do Peneireiro Ecopark. O anteprojecto vai estar em consulta pública até 30 de Agosto. As pessoas que o queiram ver e analisar podem fazê-lo no Centro Cultural de Vila Flor. O município de Vila Flor espera que no início de 2024 já possam lançar concurso público para adjudicação das obras.