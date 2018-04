Passagem por Albufeira deu bagagem aos jovens basquetebolistas

Mais importantes que os resultados são a experiência, o convívio e o enriquecimento desportivo e pessoal quer de atletas, treinadores e directores das selecções distritais.

A Associação de Basquetebol de Bragança (ABB) fez-se representar por quatro selecções, duas femininas e duas masculinas nos escalões de sub-14 e sub-16 naquela que é considera a maior festa juvenil do desporto federado e Portugal.

“O convívio é aquilo que nós temos como grande referência, uma escola de valores. Claro que a competição existe e todas as associações levam as suas selecções para ganhar mas não é o único objetivo. Em campo lutam para vencer e do campo há um grande convívio”, frisou Helena Gonçalves, presidente da ABB.